iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Дюбуа предсказал победителя реванша Усик - Фьюри

Дон Чарльз признался, с кем хочет, чтобы Даниэль вышел в ринг.
Сегодня, 17:26
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу противостояния Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Специалист хочет, что его подопечный вышел в ринг с украинцем, но в реванше победит "Цыганский король".

Читай также: "Живет в другой реальности": В команде Усика отреагировали на дерзкие высказывания тренера Дюбуа

"Усик феноменален. Он великий боец своего поколения, что бы ни произошло дальше. Но когда дело доходит до того, что случилось с нами в Польше - я не обиженный человек, но я просто не люблю парней, которые жульничают. А с нами в том бою жульничали.

Тем не менее, посмотрите, где мы находимся сегодня. И нам льстит возможность провести с ним реванш, если он добьется успеха в бою с Фьюри. Но я не верю, что Усик сделает это во второй раз. Я считаю, что Фьюри побьет его. Но если нет, то Даниэлю следует подраться с Усиком, и мы наслаждаемся этим шансом", - приводит слова тренера Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Фьюри пригрозил Усику перед реваншем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чжан Чжилей назвал фаворита реванша Усик - Фьюри Чжан Чжилей назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
Косенко - о матче с Бразилией на ЧМ-2024 по футзалу: Они – фавориты турнира Косенко - о матче с Бразилией на ЧМ-2024 по футзалу: Они – фавориты турнира
Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Испанию на матчи отбора к ЧМ-2025: определен состав команды Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Испанию на матчи отбора к ЧМ-2025: определен состав команды
В Шахтере сообщили, что сделали с игроком, который унижал Полесье В Шахтере сообщили, что сделали с игроком, который унижал Полесье
Помочь журналистам

Видео

Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо
Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Матчи Лиги чемпионов
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал примет ПСЖ, Байер сыграет с Миланом, матчи Барселоны, Интера, Манчестер Сити
просмотров

Последние новости

Бокс17:51
Чжан Чжилей назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
17:45
Косенко - о матче с Бразилией на ЧМ-2024 по футзалу: Они – фавориты турнира
Бокс17:26
Тренер Дюбуа предсказал победителя реванша Усик - Фьюри
Игровые17:15
Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Испанию на матчи отбора к ЧМ-2025: определен состав команды
Украина17:02
В Шахтере сообщили, что сделали с игроком, который унижал Полесье
Бокс16:43
"Сделал все, что можно": Экс-чемпион предположил, когда Усик завершит карьеру
Бокс16:22
Промоутер Дюбуа перечислил имена трех потенциальных соперников
Украина15:50
Игрок Шахтера оскорбил Полесье - житомирский клуб выступил с требованием объяснений
Европа15:13
Лидер Динамо провел юбилейный матч в клубной карьере
Лига Чемпионов15:00
Шахтер - Аталанта: где смотреть матч Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK