Тренер Дюбуа предсказал победителя реванша Усик - Фьюри

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу противостояния Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Специалист хочет, что его подопечный вышел в ринг с украинцем, но в реванше победит "Цыганский король".

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"Усик феноменален. Он великий боец своего поколения, что бы ни произошло дальше. Но когда дело доходит до того, что случилось с нами в Польше - я не обиженный человек, но я просто не люблю парней, которые жульничают. А с нами в том бою жульничали.

Тем не менее, посмотрите, где мы находимся сегодня. И нам льстит возможность провести с ним реванш, если он добьется успеха в бою с Фьюри. Но я не верю, что Усик сделает это во второй раз. Я считаю, что Фьюри побьет его. Но если нет, то Даниэлю следует подраться с Усиком, и мы наслаждаемся этим шансом", - приводит слова тренера Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Фьюри пригрозил Усику перед реваншем.

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