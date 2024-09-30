"Вернусь на вершину 21 декабря": Фьюри пригрозил Усику

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал обновленный рейтинг The Ring в своем дивизионе.

"Цыганский король" занимает первое место, а чемпионом является Александр Усик.

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"Вернусь на вершину 21 декабря. Продолжаю делать это 22 года", – написал Фьюри.

Реванш с Усиком назначен на 21 декабря. Он пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее президент Top Rank озвучил условие для победы Фьюри над Усиком в реванше.

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