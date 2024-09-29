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Президент Top Rank озвучил условие для победы Фьюри над Усиком в реванше

Британскому боксеру подсказали, как можно попытаться одолеть украинца.
Сегодня, 18:59
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images

Президент Top Rank Тодд Дюбеф считает, что бывшему чемпиону в супертяжелом весе Тайсону Фьюри по силам одолеть обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика в реванше.

По его мнению, британский боксер для успешного выступления должен подойти к повторному поединку более сконцентрированным.

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"Фьюри победит, если будет оставаться сфокусированным, если не будет играть. В средних раундах первого боя казалось, что Тайсон легко атаковал Усика. Я думаю, что он просто стал немного апатичным и самоуверенным.

Я считаю, что Фьюри усвоил урок, и он был тяжелым. Я также верю, что его соперник будет лучше в этот раз, потому что у него прибавится уверенности. Я думаю, что поведение Фьюри в ринге - это просто его характер. Но я считаю, что он ничего не принимает как данность. Мне кажется, что он усвоил тяжелый урок", - сказал Дюбеф Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Фьюри до сих пор не начал тренироваться к реваншу с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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