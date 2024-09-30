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"Фальшивка, мошенник и лжец": тренер Дюбуа раскритиковал Усика

Дон Чарльз вспомнил поражение своего подопечного от украинца.
Сегодня, 12:54
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Дон Чарльз, тренер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), поделился своим мнением по поводу чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

Специалист считает, что украинский боксер не является примером для подражания.

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"Усик – фейк. Казалось бы, исключительный боксер, мастер, гений в том, что он делает. Но он фальшивка, лжец и жулик.

Он парень, который говорит, что он богобоязненный человек, он всегда крестится. Но если ты веришь в того самого Бога, в которого верю я и весь мир, то должен знать, что одна из десяти заповедей - нельзя лгать.

Его просто не существовало после удара Дюбуа по корпусу. Я видел это вживую. Мне не требовались повторы. Но он сумел обманом вернуться в бой. Я говорил во многих, многих и многих интервью. Это не был удар ниже пояса, абсолютно нет", - сказал Чарльз для talkSPORT.

Напомним, что в 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в девятом раунде.

Ранее Дюбуа признался, готов ли дать реванш Джошуа.

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