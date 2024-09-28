"На этот раз я не удивлюсь": Чисора спрогнозировал результат реванша Фьюри с Усиком

Известный британский боксер Дерек Чисора высказался о втором поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам Чисоры, нужно признать заслуги украинца, который победил всех известных боксеров Великобритании.

"Да, мы должны отдать должное Усику. Он побил меня, он дважды побил Эй Джея (Энтони Джошуа - прим.), он побил Дэниела Дюбуа и он побил Фьюри. Он побил всех британских парней, он надрал нам задницу, по сути".

Британец выразил мнение, что в реванше между Александром и Тайсоном наш боксер снова победит, высоко оценив его уровень бокса.

"Он много двигается, и он в отличной физической форме. Когда они раскручивали второй бой с Эй Джеем, он приехал в Лондон, пошел в олимпийский бассейн и плавал шесть часов непрерывно. Где он тебя побеждает, так это в физической подготовке.

Когда заканчивается шестой раунд, ты думаешь, что это уже 10-й раунд. Вы должны быть в форме, а он продолжает выбрасывать удары, он бросает и двигается. Любые ошибки будут наказаны.

Усик 100% победит. На этот раз я не буду удивлен, когда он остановит Тайсона", - сказал Дерек.

Отметим, что матч-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри запланирован на 21 декабря.

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