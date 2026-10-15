Украинец выиграл пять боев из шести на старте Кубка мира по фехтованию

Украинский рапирист Андрей Погребняк успешно прошел групповой этап Кубка мира в Такамацу (Япония).

5 октября в японском Такамацу стартовал Кубок мира по фехтованию на рапирах — первый турнир нового сезона в этой дисциплине. В первый день на дорожки вышли мужчины. Турнир проходит под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

Украину в мужских соревнованиях представляют семь спортсменов. Четверо из них продолжат борьбу в раунде прямого выбывания.

Лучший результат среди украинцев показал Андрей Погребняк, одержавший пять побед при одном поражении. Максим Гаравский, Никита Асташов и Евгений Лазаренко завершили групповой этап с тремя победами и тремя поражениями каждый.

В следующем раунде Гаравский встретится с японцем Руи Хаясикавой, а Асташов — с немцем Луисом Кляйном. Соперник Погребняка определится в поединке между японцем Ацуки Тибой и корейцем Хан Чонвоном. Лазаренко на предварительной стадии встретится с бельгийцем Стефом Ван Кампенхаутом.

В женских соревнованиях, которые стартуют 16 октября, Украину представят семь рапиристок: Екатерина Буденко, Дария Миронюк, Кристина Петрова, Алина Полозюк, Анастасия Садий, Ольга Сопит и Анна Тараненко.

Напомним, в настольном теннисе четыре украинки пробились в плей-офф Евро.

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