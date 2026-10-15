iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украинец выиграл пять боев из шести на старте Кубка мира по фехтованию

Украинский рапирист Андрей Погребняк успешно прошел групповой этап Кубка мира в Такамацу (Япония).
Сегодня, 08:44       Автор: Сергей Носенко
Андрей Погребняк на Чемпионате Украины / ФФУ
Андрей Погребняк на Чемпионате Украины / ФФУ

5 октября в японском Такамацу стартовал Кубок мира по фехтованию на рапирах — первый турнир нового сезона в этой дисциплине. В первый день на дорожки вышли мужчины. Турнир проходит под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

Украину в мужских соревнованиях представляют семь спортсменов. Четверо из них продолжат борьбу в раунде прямого выбывания.

Лучший результат среди украинцев показал Андрей Погребняк, одержавший пять побед при одном поражении. Максим Гаравский, Никита Асташов и Евгений Лазаренко завершили групповой этап с тремя победами и тремя поражениями каждый.

В следующем раунде Гаравский встретится с японцем Руи Хаясикавой, а Асташов — с немцем Луисом Кляйном. Соперник Погребняка определится в поединке между японцем Ацуки Тибой и корейцем Хан Чонвоном. Лазаренко на предварительной стадии встретится с бельгийцем Стефом Ван Кампенхаутом.

В женских соревнованиях, которые стартуют 16 октября, Украину представят семь рапиристок: Екатерина Буденко, Дария Миронюк, Кристина Петрова, Алина Полозюк, Анастасия Садий, Ольга Сопит и Анна Тараненко.

Напомним, в настольном теннисе четыре украинки пробились в плей-офф Евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Погребняк

Статьи по теме

Фехтование. Украинцы добыли серебро и бронзу в Амстердаме Фехтование. Украинцы добыли серебро и бронзу в Амстердаме
Свитолина впервые с 2019 года вышла в четвертьфинал турнира в Ухане Свитолина впервые с 2019 года вышла в четвертьфинал турнира в Ухане
"Особенно счастлив, что нам удалось подарить улыбки детям": Туран о результатах игрі Шахтера "Особенно счастлив, что нам удалось подарить улыбки детям": Туран о результатах игрі Шахтера
Футбол сегодня: 2-й тур Лиги Европы, старт Лиги конференций, матчи Милана, Ювентуса, Марселя Футбол сегодня: 2-й тур Лиги Европы, старт Лиги конференций, матчи Милана, Ювентуса, Марселя

Видео

Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: 2-й тур Лиги Европы, старт Лиги конференций, матчи Милана, Ювентуса, Марселя
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Ухане
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Теннис09:50
Свитолина впервые с 2019 года вышла в четвертьфинал турнира в Ухане
Лига Чемпионов09:15
"Особенно счастлив, что нам удалось подарить улыбки детям": Туран о результатах игрі Шахтера
Другое08:44
Украинец выиграл пять боев из шести на старте Кубка мира по фехтованию
Европа08:20
Футбол сегодня: 2-й тур Лиги Европы, старт Лиги конференций, матчи Милана, Ювентуса, Марселя
Лига Чемпионов01:20
Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Украина00:50
Календарь Шахтера: "горняки" одержали победу над АЕК в матче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:30
Лига чемпионов: Шахтер обыграл АЕК, Манчестер Сити уступил ПСЖ, победы Ливерпуля и Реала, разгром от Астон Виллы
Лига Чемпионов00:12
Реал совершил безумный камбек против Ромы, ПСЖ одолел в гостях Манчестер Сити
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Шахтер все-таки сумел дожать АЕК в концовке матча
Лига Чемпионов22:55
Мбаппе побил достижение Рауля в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK