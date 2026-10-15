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"Особенно счастлив, что нам удалось подарить улыбки детям": Туран о результатах игрі Шахтера

Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал победу над АЕК (3:1) в матче Лиги чемпионов УЕФА.
Сегодня, 09:15       Автор: Сергей Носенко
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Турецкий специалист признался, что доволен реакцией команды на пропущенный гол, а также рассказал, какое значение этот успех имеет для украинских болельщиков. По словам Турана, после пропущенного мяча команда несколько потеряла уверенность, но затем вернулась к привычной игре.

"После пропущенного гола мы немного пошатнулись, однако затем вернулись к своей обычной игре. Начали демонстрировать реакцию и чаще выигрывать единоборства на поле. Считаю, что в этом матче мы лучше справились со сложными моментами", — отметил наставник.

Туран также оценил игру Алиссона, который создавал угрозу у ворот соперника. Тренер считает, что бразильцу еще предстоит совершенствоваться, однако у него большое будущее.

"Когда я закрываю глаза и представляю его будущее как футболиста, то вижу действительно прекрасные перспективы. Убежден, его ждет большое будущее", — заявил Туран.

Отдельно тренер высказался об историческом значении победы украинской команды в Англии. До этого украинские клубы провели на английской земле 35 матчей, в которых потерпели 28 поражений и семь раз сыграли вничью.

"Я рад, что нам удалось изменить эту статистику. Неважно, играем мы дома или на выезде. Сегодня я особенно счастлив, что нам удалось подарить улыбки детям, которые, возможно, именно в этот момент находятся под угрозой атак дронов и бомб. Считаю, это дороже любых успехов в мире", — подчеркнул наставник горняков.

Однако главным итогом вечера специалист назвал не личные достижения, а возможность поддержать украинцев.

"Мы хотим, чтобы футбол как можно больше дарил детям надежду и приближал мир. Сейчас для нас нет другого смысла выступать в Лиге чемпионов. Это все, что мы можем сделать для украинского футбола", — резюмировал Туран.

Напомним, можно посмотреть видео голов и лучших моментов матча.

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Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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