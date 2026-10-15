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Свитолина впервые с 2019 года вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Китая Го Ханьюй в третьем круге турнира WTA 1000 в Ухане.
Сегодня, 09:50       Автор: Сергей Носенко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В первом сете Свитолина быстро захватила инициативу, повела 3:0 и, несмотря на один проигранный гейм на своей подаче, уверенно довела партию до победы — 6:1.

Во втором сете борьба была более равной. Теннисистки обменивались брейками, а при счёте 4:4 украинка сумела прибавить в концовке и выиграла два гейма подряд — 6:4.

За матч Свитолина выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и 29 невынужденных ошибок. По количеству виннеров украинка превзошла соперницу — 15 против девяти.

Для Свитолиной это шестое выступление на турнире в Ухане. Ранее лучшим результатом украинки здесь был выход в полуфинал в 2014 году.

В четвертьфинале украинская теннисистка встретится с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и британкой Соней Картал.

WTA 1000. Ухань, третий круг

Элина Свитолина (Украина) — Го Ханьюй (Китай) — 6:1, 6:4

  • Продолжительность: 1 час 32 минуты.
  • Виннеры: 15 — 9.

Напомним, вчера Ястремская и Калинина снялись с парного турнира WTA 1000.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA

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