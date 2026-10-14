Ястремская и Калинина снялись с парного турнира WTA 1000 в Ухане

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина не продолжат выступление в парном разряде.

В среду, 14 октября, украинки должны были встретиться в матче второго круга с Анной Данилиной и Шуай Чжан, посеянными под вторым номером. Однако украинская пара снялась с соревнований, а соперницы без борьбы прошли в четвертьфинал.

Ястремская и Калинина успели провести один матч.

В первом круге они обыграли филиппинку Александру Эалу и турчанку Зейнеп Сёнмез со счетом 6:2, 6:3.

В одиночном разряде обе украинки также завершили борьбу. Калинина выбыла в первом круге, а Ястремская 14 октября уступила американке Иве Йович во втором раунде.

14 октября Дарья Снигур проиграла Тжен и тоже вылетела с турнира WTA 1000.

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