"Живет в другой реальности": В команде Усика отреагировали на дерзкие высказывания тренера Дюбуа

Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на критику со стороны тренера Даниэля Дюбуа Дона Чарльза.

Представитель боксера ответил на высказывания наставника британца, который снова вспомнил скандальный удар ниже пояса в их бою и обвинил украинца в мошенничестве.

"Я думаю, что Дон живет в другой реальности. Если бы он был хорошим тренером, он бы не учил своего боксера грязным ударам. Если бы не было грязных ударов, тот бой завершился бы на четыре раунда раньше.

Победа над Эй Джеем не делает вас королями дивизиона, Джошуа все равно вернется", - написал Лапин в сети X.

I think Don lives in a different reality. If he was a good coach he wouldn't have taught his boxer dirty punches. If there were no dirty punches, that fight would have ended 4 rounds earlier.

Beating AJ don’t makes you the kings of the division, AJ will still be back!@talkSPORT