Промоутер сообщил, когда Дюбуа проведет следующий бой после победы над Джошуа

Чемпион IBF вернется в ринг уже в следующем году.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, прокомментировал вероятность проведения реванша против Энтони Джошуа.

По его словам, они не против повторного поединка, а его подопечный собирается вернуться в ринге в феврале следующего года.

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"Я вовсе не против этого. Для меня это не просто открытая дверь, я сниму дверь с петель, и мы это сделаем. Если они этого хотят, они это получат, получат мгновенно.

Следующий бой Дюбуа состоится в феврале. Мы определим, против кого он будет драться в течение следующей недели или двух", - приводит слова Уоррена Boxing News 24/7.

Ранее Дюбуа признался, готов ли дать реванш Джошуа.

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