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Тренер Дюбуа вспомнил скандальный удар в бою с Усиком и требует реванша

Наставник британского боксера настаивает на повторном поединке с украинцем.
Сегодня, 10:59
Дюбуа уступил Усику / Getty Images
Дюбуа уступил Усику / Getty Images

Дон Чарльз, тренер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу реванша с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком после поражения нокаутом в августе 2023 года.

Наставник британского боксера продолжает настаивать, что его подопечный в том поединке нанес легитимный удар, и рассчитвает, что они получат повторный бой с украинцем.

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"Почему бы и нет? Даниэль уже нокаутировал Усика. Это была игра из двух таймов. В футболе есть два тайма, но в боксе, к сожалению, только один.

Мы выиграли первую половину боя, учитывая, скажем так, ситуацию с Усиком и Даниэлем. Но Александр выиграл вторую. Даниэль уже доказал, что может уронить его. Я снова скажу, что это был легитимный удар, но они решили лишить его нас. Но сейчас я требую, чтобы они снова дали Александра Усика Даниэлю", - сказал Чарльз talkSPORT.

Ранее Даниэль Дюбуа признался, готов ли дать реванш Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дон Чарльз Даниэль Дюбуа

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