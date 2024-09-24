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"Совсем другой парень": Тренер Дюбуа объяснил, почему тот может победить Усика в реванше

Представитель британского боксера хочет устроить ему повторный бой против украинца.
Сегодня, 12:21
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, заявил, что хотел бы, чтобы его клиент снова встретился в ринге с обладателем титулов WBC, WBA, и WBO Александром Усиком, которому он уступил нокаутом в августе 2023 года.

Представитель британского боксера считает, что теперь его подопечный способен победить украинца, поскольку стал более опытным бойцом.

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"Бой, в котором я хотел бы его сейчас увидеть, снова против Усика. Это другой Дюбуа, он более зрел физически и морально. Он будет становиться все сильнее. Он будет здесь определенное время, он молод и имеет все инструменты, чтобы захватить этот дивизион.

В эпизоде со скандальным ударом в бою с Усиком Дюбуа потерял самообладание. Я думаю, это произошло из-за того, что он был немного младше, и у него, вероятно, не было достаточной смекалки, чтобы справиться с этим. Но теперь он совсем другой парень, как вы видели в субботу вечером", - приводит слова Уоррена BBC.

Ранее сообщалось, что тренер Дюбуа бросил Усику вызов на реванш.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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