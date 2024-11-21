"Он не в рейтинге и не будет": Промоутер ответил, может ли Дюбуа подраться с Полом

Представитель чемпиона отреагировал на вызов его клиентом на поединок боксирующего блогера.

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, оценил вероятность боя против Джейка Пола, после того как его подопечный предложил боксирующему блогеру встретиться в ринге.

Представитель британского боксера исключил подобную возможность, поскольку ютубер не входит в рейтинг организации, а его клиент является действующим чемпионом.

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"Этого не произойдет. Дюбуа - чемпион IBF. Джейк не входит в рейтинг IBF и не будет входить в него.

Он не дрался ни с кем, кто входит в первую десятку, так что этого никогда не произойдет", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, что Даниэль Дюбуа вызвал на бой Джейка Пола после его победы над Майком Тайсоном.

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