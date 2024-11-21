iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он не в рейтинге и не будет": Промоутер ответил, может ли Дюбуа подраться с Полом

Представитель чемпиона отреагировал на вызов его клиентом на поединок боксирующего блогера.
Сегодня, 00:29
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, оценил вероятность боя против Джейка Пола, после того как его подопечный предложил боксирующему блогеру встретиться в ринге.

Представитель британского боксера исключил подобную возможность, поскольку ютубер не входит в рейтинг организации, а его клиент является действующим чемпионом.

Читай также: Промоутер Дюбуа раскрыл имя возможного соперника на ближайший бой

"Этого не произойдет. Дюбуа - чемпион IBF. Джейк не входит в рейтинг IBF и не будет входить в него.

Он не дрался ни с кем, кто входит в первую десятку, так что этого никогда не произойдет", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, что Даниэль Дюбуа вызвал на бой Джейка Пола после его победы над Майком Тайсоном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа Джейк Пол

Статьи по теме

Промоутер Дюбуа раскрыл имя возможного соперника на ближайший бой Промоутер Дюбуа раскрыл имя возможного соперника на ближайший бой
"Его волнуют только деньги": Хирн оценил вероятность боя Пола с Альваресом "Его волнуют только деньги": Хирн оценил вероятность боя Пола с Альваресом
"Он нуждается во мне": Пол нацелился на другого именитого соперника после победы над Тайсоном "Он нуждается во мне": Пол нацелился на другого именитого соперника после победы над Тайсоном
Косово обжалует техническое поражение в сорванном матче с Румынией Косово обжалует техническое поражение в сорванном матче с Румынией
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига наций00:58
Косово обжалует техническое поражение в сорванном матче с Румынией
Бокс00:29
"Он не в рейтинге и не будет": Промоутер ответил, может ли Дюбуа подраться с Полом
Вчера, 23:48
Другие страны23:48
Винисиус нашел у себя африканские корни и получил сертификат с подтверждением
Бокс23:30
Бокс: расписание боев
Бокс22:59
Промоутер Дюбуа раскрыл имя возможного соперника на ближайший бой
Бокс22:27
"Его волнуют только деньги": Хирн оценил вероятность боя Пола с Альваресом
Европа21:58
Директор Баварии подтвердил стремление подписать новый контракт со звездным игроком
Бокс21:32
"Это лучший способ": Бывший соперник Фьюри рассказал, как тот может одолеть Усика
Европа20:59
Ювентус намерен вернуть в Италию нападающего Байера
Украина20:35
УХЛ: Киев Кепиталз одержали убедительную победу над Днепром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK