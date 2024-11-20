"Это лучший способ": Бывший соперник Фьюри рассказал, как тот может одолеть Усика

Диллиан Уайт, бывший претендент на титул в супертяжелом весе и экс-соперник Тайсона Фьюри, поделился мыслями о его реванше с чемпионом по версиям WBA, WBO и WBC Александром Усиком.

Британский боксер рассказал, за счет чего его соотечественник может победить украинца во втором бою.

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"Лично я считаю, что Фьюри нужно драться с Усиком так, как он дрался со Стивом Каннингемом - еще одним крузером с быстрыми руками и ногами. Я думаю, что Фьюри необходимо использовать свои габариты, попытаться погонять Усика, использовать против него свой вес. Мне кажется, что для него это лучший способ победить.

Но Фьюри - это парень, которого нельзя сбрасывать со счетов. Каждый раз, когда люди сбрасывают его со счетов, он возвращается и дает результат. Так что трудно сказать, но Усика сложно победить. Он стилистический гений. Он очень умелый, он знает, что делать, знает, как драться с большими парнями, с маленькими парнями. Он понимает, с какими соперниками ему нужно двигаться, а с какими быть агрессивным и работать на передней ноге", - сказал Уайт в комментарии talkSPORT Boxing.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее были названы гонорары Усика и Фьюри за реванш.

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