Известный тренер назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика
Авторитетный тренер Дон Чарльз поделился мнением о своем подопечном чемпионе мира по версии IBF Даниэле Дюбуа.
По словам специалиста, британец станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
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"Тот удар, которым он завершил бой с Джошуа – положил бы любого. В ту ночь Даниэль смог бы победить любого боксера. Это был план на бой, сейчас Даниэлю все равно, с кем драться. Он уверен в себе.
Сейчас Даниэль показывает где-то 70% своего потенциала. Мы можем пойти еще дальше. Дюбуа станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, вот увидите", - приводит слова тренера Boxing Scene.
Ранее тренер Дюбуа предсказал победителя реванша Усик - Фьюри.
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