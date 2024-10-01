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Известный тренер назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика

Чарльз верит, что Дюбуа войдет в историю бокса.
Вчера, 21:22
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Авторитетный тренер Дон Чарльз поделился мнением о своем подопечном чемпионе мира по версии IBF Даниэле Дюбуа.

По словам специалиста, британец станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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"Тот удар, которым он завершил бой с Джошуа – положил бы любого. В ту ночь Даниэль смог бы победить любого боксера. Это был план на бой, сейчас Даниэлю все равно, с кем драться. Он уверен в себе.

 Сейчас Даниэль показывает где-то 70% своего потенциала. Мы можем пойти еще дальше. Дюбуа станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, вот увидите", - приводит слова тренера Boxing Scene.

Ранее тренер Дюбуа предсказал победителя реванша Усик - Фьюри.

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