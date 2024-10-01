Чжан Чжилей назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей поделился ожиданиями от реванша обладателя титулов WBA, WBO и WBC в его весовой категории Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, во втором поединка победит украинец.

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"Суть в том, как они будут тренироваться и подготовятся к бою. Это самый важный фактор, на который нам нужно смотреть, делая прогноз на поединок.

Если все пройдет так, как ожидается, то я верю, что Усик просчитал Фьюри, и он снова его победит", - сказал Чжилей в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Реванш с Усиком назначен на 21 декабря. Он пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Фьюри до сих пор не начал тренироваться к реваншу с Усиком.

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