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Фьюри признался, готов ли устроить трилогию с Усиком

Британец перед реваншем назвал условие для третьего боя с украинцем.
Вчера, 23:59
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможной трилогии с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам британца, он должен одолеть украинца в реванше, после чего готов к третьему бою, когда у них будет по одной победе.

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"Я искал по всему миру 20 лет, чтобы найти кого-то, кто мог бы бросить мне достойный вызов, и сейчас мы нашли этого парня. Я готов к бою, не могу дождаться.

Впервые за многие годы я дерусь как претендент, а не чемпион. Считаю, что я лучше как претендент, потому что у меня есть цель достичь чего-то снова, этот огонь пылает передо мной. Я действительно хочу это сделать.

Верю, что, когда побью Усика, я обязательно устрою с ним трилогию. Это 100%. Должно быть по одной победе у каждого, а затем трилогия", - сказал Фьюри в комментарии YouTube-каналу Undisputed.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри спровоцировал Усика на обмен любезностями в соцсетях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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