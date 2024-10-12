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"Размер имеет значение": Менеджер Фьюри объяснил, почему тот должен победить Усика

Представитель британца подчеркнул его преимущества перед реваншем с украинцем.
Сегодня, 17:50
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о будущем реванше против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Представитель британского боксера считает, что его подопечный в повторном бою с украинцем должен максимально использовать свои габариты.

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"Я не хочу раскрывать много секретов, но я считаю, что ему нужно выйти в ринг в его естественном весе. Я не диетолог, как вы можете видеть. Я думаю, его природный вес составляет 124 кг. Я видел его на прошлой неделе, и он был монстром. Он был огромным. Никакого жира, он просто огромен. Я думаю, вот таким он и должен быть.

Я думаю, что в последнем бою он выглядел очень стройным. И, как я говорил, мы думали, что он выиграет. Если он улучшится на 20%, то он легко выигрывает бой, не правда ли? А если он улучшится на 30%, он выиграет бой убедительно. К тому же тогда у него не было спаррингов. Он провел очень мало спаррингов из-за проблем с глазом.

Я недавно видел фотографию Усика, и он выглядит очень мелким. Похоже, он очень быстро наберет и выйдет в ринг в весе 102-114 кг. Сколько он там был в прошлый раз? Так что на этот раз, я думаю, Тайсон должен быть больше, сильнее, в лучшей форме, в которой он и будет, и я также думаю, что размер имеет значение. В прошлый раз он не был столь большим", - сказал Браун в комментарии iFL TV.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри пообещал взять реванш у Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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