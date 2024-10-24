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Фьюри признался, что у его жены случился выкидыш накануне боя с Усиком

Семья британского боксера пережила трагедию.
Сегодня, 13:19
Пэрис и Тайсон Фьюри / Getty Images
Пэрис и Тайсон Фьюри / Getty Images

В мае этого года Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Как оказалось, накануне того поединка в семье британского боксера произошла трагедия: жена Тайсона Пэрис потеряла ребенка - у нее случился выкидыш.

Об этом "Цыганский король" рассказал во время пресс-конференции в Лондоне.

"Она потеряла ребенка в пятницу перед боем, что было довольно д*рьмово. Я не оправдываюсь, но она была на шестом месяце беременности. Это не похоже на небольшой выкидыш в самом начале. Ты должна физически родить мертвого ребенка, одна, пока твой муж находится в другой стране", - цитирует Фьюри The Guardian.

"Я не мог быть рядом с ней в тот момент, и это тяжело для меня. Я был с этой женщиной дольше, чем не был с ней, поэтому мне тяжело, что я не мог быть с ней рядом".

"Когда она сказала, что не может прийти, я понял, что возникла проблема. Обычно она приезжает в неделю боя, но у нее было высокое давление, и она не смогла приехать. Я попросил ее рассказать, в чем дело, но она не сказала. Так что я знал".

Источник: Getty Images

"Я знал. Я знал, что это проблема. Я сказал своему брату: "Она потеряла ребенка". Она никогда не говорила мне, что потеряла ребенка, но я знал. Когда я вернулся, я получил неизбежное подтверждение, что его нет, но она держала это в тайне".

Фьюри добавил, что Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, предложил его жене прилететь в Эр-Рияд.

"Турки предложил нам частный самолет, чтобы обойтись без высокого кровяного давления, и сказал, что возьмет с собой врача. Но когда я узнал, что она не может лететь, я понял, что возникла большая проблема".

Говоря об испытаниях, выпавших на долю его жены, Фьюри сказал: "Пройти через это в одиночку - не очень хорошо".

Источник: Getty Images

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Он еще раз подчеркнул, что их личная трагедия не должна быть связана с его поражением Усику.

"Это не оправдание - нет, черт возьми. Я человек чести. Я делаю то, что должен делать, когда нахожусь на ринге. Я не думаю о таких вещах, когда я в бою. Все, что происходит за пределами ринга, не имеет значения, нет никаких эмоций. Обо всем этом думаешь потом".

"У нас уже были выкидыши, и такое случается. Будут ли у нас еще дети? Я не знаю, пришла ли она в норму после этого. Это нужно пережить. Но больше никаких больных тем, иначе я разрыдаюсь".

Ранее Тайсон Фьюри рассказал о своем особенном отношении к Федерации IBF и о том, что он собирается сделать с поясом IBF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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