Фьюри: Титул IBF – это кусок д*рьма, я нассу на него, когда он будет моим

Британец не стеснялся в выражениях, когда говорил о своем отношении к данной федерации.

В среду, 23 октября, в Лондоне состоялась пресс-конференция при участии чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика и претендента Тайсона Фьюри.

В рамках подготовки к реваншу "Цыганский король" дал интервью YouTube-каналу "The Stomping Ground", в котором рассказал о своем отношении к Международной боксерской федерации (IBF).

"Естественно, я недостаточно хорош, чтобы снова завоевать этот титул, потому что они не включили меня в ТОП-15 рейтинга. Не уверен, что там происходит на самом деле после того, как я заплатил им гр*баную кучу денег, чтобы подраться за этот д*рьмовый пояс. Так или иначе, титул IBF – это кусок д*рьма. Я нассу на него, когда получу его".

"Дэрил Пиплз (глава IBF) – маленький придурок. Вот что я о нем думаю. Чтобы подраться за твой титул, тебе платит сотни тысяч долларов второй лучший, если не лучший супертяжеловес на планете, и я недостаточно хорош, чтобы быть в их ТОП-15? Это какая-то шутка".

"И эти м*даки решают, выиграл я или проиграл. Доверился не тем людям. Но этого больше не произойдет, потому что я больше никогда не буду драться за них", - сказал Фьюри.

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Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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