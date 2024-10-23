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Фьюри признался, какой урок вынес с боя с Усиком

Британец рассказал про ошибку, которую допустил.
Вчера, 23:15
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом вес Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) высказался о противостоянии с Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Британец признался, что его первый бой научил никогда не опускать руки.

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"Самый большой урок, который я усвоил – это защищаться, всегда защищаться, и никогда не опускать руки, потому что тебя могут атаковать в любое время с любой стороны".

В первом поединке Усик победил раздельным решением судей. Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Отметим, что боксеры провели битву взглядов.

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Источник: Matchroom Boxing

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Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем
Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем

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