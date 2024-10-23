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"Они видят иначе": менеджер Усика назвал главную проблему реванша с Фьюри

Эгис Климас рассказал, как украинцу удалось выиграть первый бой.
Сегодня, 21:01
Эгис Климас / Getty Images
Эгис Климас / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), высказался по поводу второго боя украинца против бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам функционера, украинец сумел сломать ход первого поединка, что принесло ему победу.

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"Мы снова здесь. Раньше это было Фьюри-Усик, теперь Усик-Фьюри.

Прошлый бой, как все видели, было удивительное, большое развлечение для фанатов. После половины поединка никто не знал, что происходит, кто станет победителем. Думаю, Александр… Нет, я знаю, что Александр поднял скорость в конце боя и вытащил поединок. Нам удалось быть победителями".

Климас отметил, что судьи могут повлиять на итог реванша.

"Это трудно спрогнозировать, это бокс. Иногда ты можешь выиграть, но сейчас судьи видят бой по-другому, чем мы. Надеюсь, судьи будут справедливыми".

В первом поединке Усик победил раздельным решением судей. Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Отметим, что боксеры провели битву взглядов.

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Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем
Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем

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