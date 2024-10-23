Фьюри: Усик выиграл честно и справедливо

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) поделился ожиданиями от реванша с обладателем титулов WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

По словам британца, он аутсайдер, ведь украинец честно выиграл первый поединок.

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"Прошло около 4,5 лет с тех пор, как был второй бой против Уайлдера, в последний раз я был аутсайдером в этих боях. Я с нетерпением жду фантастического поединка. В мае Александр выиграл бой честно и справедливо.

Я хочу снова устроить отличное сражение. В прошлый раз это было очень близко, я выиграл с преимуществом в одно очко. Чуть больше сосредоточенности, немного меньше самоуспокоения, и я должен сделать то, что мне нужно.

Ничего радикально не должно меняться, чуть больше того же, чуть больше сосредоточенности, как я говорю, и я одержу победу", - сказал Фьюри.

В первом поединке Усик победил раздельным решением судей. Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер назвал соперника для Фьюри в случае победы над Усиком.

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