Промоутер назвал соперника для Фьюри в случае победы над Усиком

Глава Top Rank Боб Арум высказался по поводу будущего Тайсона Фьюри.

По словам промоутера, британец проведет поединок с Даниэлем Дюбуа, если победит Александра Усика в реванше.

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"Бой Фьюри – Джошуа? Меня это не впечатляет. Я не думаю, что Джошуа, потерпевший сокрушительное поражение от Дюбуа, будет вариантом номер один.

Предположим, Фьюри побьет Усика, тогда бойцом, с которым он должен драться, если он не проведет третий бой против Александра, будет Дюбуа. Большой бой на Уэмбли", - сказал Арум для Big Fight Weekend.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком.

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