"Отомстит": бывший чемпион мира предсказал победителя реванша Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Энтони Кролла высказался по поводу поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Эксперт считает, что украинец фаворит, но не удивится, если британец победит.

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"Фьюри очень хорошо выглядит, очень хорошо говорит и кажется очень уверенным. Ты никогда не знаешь, чего ждать от Тайсона. Он выходит и делает некоторые безумные вещи, но вправду кажется, что Фьюри находится в отличном положении.

Я с нетерпением жду поединка. Это будет еще один сложный бой, но в середине предыдущего поединка Фьюри побеждал. Я думаю, что в этот раз он будет чуть больше целиться по корпусу Усика. У него есть отличные шансы исправить свои ошибки, но Усик находит способ победить, он невероятно умеет приспосабливаться. После первого боя я бы назвал фаворитом Усика, но не удивлюсь, если Тайсон отомстит за поражение", - сказал Кролла для Manchester Evening News.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком.

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