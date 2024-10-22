Арум: Усик победил Джошуа, а вот Дюбуа – не смог

Авторитетный промоутер компании Top Rank Боб Арум высказался о противостоянии чемпионов мира в хевивейте – Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

По словам специалиста, украинец имел огромные проблемы в бою с британцем.

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"Усик имел лучший бой с Дюбуа. Александр дважды без проблем победил Джошуа, а вот Дюбуа легко победить не смог. Победа Александра над Даниэлем была противоречивой", - приводит слова промоутера Big Fight Weekend.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В пятом раунде британец пробил ниже пояса, на что украинцу понадобилось время на восстановление.

Ранее Дюбуа выбрал себе соперника между Усиком и Фьюри.

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