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Дюбуа выбрал себе соперника между Усиком и Фьюри

Британец оценил свое будущее в дивизионе.
Сегодня, 13:20
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался по поводу поединка с победителем реванша между объединительным чемпионом этой весовой категории Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, он хотел бы выйти в ринг с "Цыганским королем".

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"Готов ли я встретиться с победителем? Да. Я хочу, чтобы большие бои состоялись. Вот для чего мне чемпионский титул. Сейчас настало время, когда уже не нужно искать возможности. Я с нетерпением жду этого.

Фьюри? Да, это лучший бой. Лучший вариант на данный момент. Теперь мы все чемпионы мира или некоторые являются бывшими чемпионами. Лучше должны драться с лучшими. Я с нетерпением жду, когда окажусь последним выжившим, во всех этих противостояниях", - приводит слова британца BoxNation.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком.

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