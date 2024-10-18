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"Пять-шесть раундов": Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком

"Цыганский король" упомянул противостояние Джошуа и Дюбуа.
Сегодня, 12:31
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о втором поединке с Александром Усиком.

По словам британца, он досрочно победит украинца.

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"Я должен нокаутировать Усика. Это мой путь к победе.

Перед первым поединком Даниель Дюбуа – Энтони Джошуа меня спросили о результате боя.. Спросили, кто победит. Я ответил, что Дюбуа должен очень быстро разбивать блок соперника, нанести ему урон и вывести его из боя за 5-6 раундов. И именно это он сделал.

В нашей встрече с Усиком я должен сделать тоже самое", - приводит слова Фьюри British Boxing News.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке Александр победил раздельным решением судей.

Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться.

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