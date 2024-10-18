"Пять-шесть раундов": Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о втором поединке с Александром Усиком.
По словам британца, он досрочно победит украинца.
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"Я должен нокаутировать Усика. Это мой путь к победе.
Перед первым поединком Даниель Дюбуа – Энтони Джошуа меня спросили о результате боя.. Спросили, кто победит. Я ответил, что Дюбуа должен очень быстро разбивать блок соперника, нанести ему урон и вывести его из боя за 5-6 раундов. И именно это он сделал.
В нашей встрече с Усиком я должен сделать тоже самое", - приводит слова Фьюри British Boxing News.
Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке Александр победил раздельным решением судей.
Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться.
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