Чисора рассказал, на кого будет ставить в реванше Усик - Фьюри
Британец высказался об уровнях боксеров.
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам британца, он считает, что представитель Украины одержит победу.
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"Нас ждет большой и интересный бой.
У Александра Усика лучший уровень, чем у Тайсона, поэтому я ставлю на его победу в реванше", - сказал Чисора для Pro Boxing Fans.
Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком.
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