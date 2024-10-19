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Бывший чемпион назвал Фьюри ключ к успеху в реванше с Усиком

Британскому боксеру указали на его преимущества, которые он не использовал в первом бою.
19 октября, 18:58
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион Рикки Хаттон высказался о будущем реванше между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По его мнению, чтобы добиться успеха, британскому боксеру следует использовать свое преимущество в габаритах, а еще навести порядок в своем углу.

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"Я думаю, что Тайсону необходимо использовать свой рост, размах рук и разницу в весе. В прошлом поединке он не использовал все свои преимущества. Усик - хороший маленький боец, но я считаю, что Фьюри позволил более мелкому сопернику гонять его по рингу.

Я склоняюсь к тому, что Тайсону нужно упереться в настил ногами, мощно бить, использовать преимущество в массе, размахе рук и росте, которое, на мой взгляд, он не использовал в первом поединке. А еще ему нужен один голос в углу", - сказал Хаттон в комментарии Boxing News.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Рикки Хаттон

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