"Он лучше, как боец": бывший чемпион мира назвал победителя реванша Усик - Фьюри
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон поделился мнением по поводу реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам эксперта, британец сможет победить украинца во втором поединке.
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"Я был удивлен результатом первого боя, ведь Тайсон знает о боксе все от А до Я. Он один из самых умных боксеров на данный момент.
Тайсон победит Усика в реванше. Он лучше как боец, хотя не лучше, как боксер, но его габаритов достаточно, чтобы победить Усика – лучшего боксера. Фьюри стоит помнить, что одни бои ты выигрываешь, как боксер, а другие - как боец", - приводит слова Нельсона Boxing King Media.
Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке Александр победил раздельным решением судей.
Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться.
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