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Бетербиев расхвалил Усика и изъявил желание провести с ним бой

Скандальный россиянин оценил карьеру спортсмена из Украины.
Сегодня, 09:37
Артур Бетербиев / Getty Images
Артур Бетербиев / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что готов провести поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

По словам россиянина, он готов выйти в ринг с украинцем в лимите первого тяжелого веса.

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"Не люблю высказываться об Александре. Каждый раз, когда делаю это, меня обвиняют в зависти к нему. Хотя такого не испытывал по отношению ни к нему, ни к любому другому боксеру. 

Усик провел хорошую работу, стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Он достоин только уважения. 

Мне было бы очень интересно помериться с ним силами в рамках первого тяжелого веса. Но это всего лишь спортивный интерес", - сказал Бетербиев в интервью RT.

Ранее легендарный Леннокс Льюис назвал соперника, ради которого вернется на ринг.

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