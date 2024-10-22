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"Привлекаем ученых, психологов": Усик раскрыл секреты подготовки к реваншу с Фьюри

Украинский чемпион рассказал о тренировочном лагере перед вторым боем с британцем.
Сегодня, 00:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своей подготовке к реваншу с экс-обладателем титула в дивизионе Тайсоном Фьюри.

Украинец поделился информацией о том, как проходит его тренировочный лагерь перед повторным поединком.

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"Каждая подготовка - она другая. Мы привлекаем ученых, мы привлекаем новых психологов. Наука, спорт. Многие этого не понимают, но мы понимаем, что мы делаем. Я знаю, что мне поможет это быть лучшим во втором бою с Тайсоном Фьюри.

Прошлый лагерь был таким, что мы провели более 500 раундов спаррингов. В этом лагере я думаю, что, наверное, может быть столько, но я не знаю, потому что задачу ставит тренировочная комиссия, тренер Юрий Иванович, они ставят задачу, я ее выполняю. Если она мне не нравится, я сначала могу походить поворчать, но потом нужно выполнять", - сказал Усик в комментарии Ready to Fight.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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