Невероятный троллинг: Усик дал Фьюри подписать фото нокдауна первого боя

В среду, 23 октября, состоялась первая пресс-конференция чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) перед реваншем.

Украинский боксер вышел на мероприятие в образе Хитмана, а вместе с ним был кейс.

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В нем Александр принес фото с девятого раунда первого боя, когда украинец отправил в нокдаун Тайсона.

Усик дал Фьюри подписать фотографию, что тот и сделал.

В первом поединке Усик победил раздельным решением судей. Реванш пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Отметим, что боксеры провели битву взглядов.

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