Президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком
Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф рассказал, с кем может провести бой Тайсон Фьюри, если одержит победу в реванше с Александром Усиком.
По его мнению, британскому боксеру следует устроить поединок с соотечественником Даниэлем Дюбуа, который владеет титулом IBF.
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"Стилистически это будет битва панчера против большого боксера. Это потрясающий бой. Настоящий контраст стилей. К тому же, в дивизионе снова может появиться абсолютный чемпион. Это действительно захватывающе.
Безусловно, я сейчас немного спекулирую, потому что Тайсону сначала нужно победить Усика, а это довольно сложная задача. Но в случае успеха, есть только один бой - против Дюбуа.
После этого можно выяснить, кто король супертяжелого веса, третий раз встретившись с Усиком. Так что есть много вариантов, которые можно реализовать", - приводит слова Дюбефа Sky Sports.
Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Отметим, что также Дюбеф расхвалил Усика и назвал победителя реванша.
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