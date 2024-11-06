"Психологически его не пошатнуть": промоутер Фьюри расхвалил Усика и назвал победителя реванша

Президент промоутерской компании TopRank Тодд Дюбеф, который ведет дела Тайсона Фьюри, высказался по поводу Александра Усика.

По словам функционера, британец не повлияет на украинца психологически, но сможет одолеть только благодаря силе.

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"Тайсон будет сфокусирован на все 12 раундов. Усик, конечно, невероятный боксер, невероятный супертяж, который поднялся сюда из более легкого веса. Мне кажется, психологически его никак не пошатнуть. Ментально на него не повлиять.

С физической точки зрения Фьюри способен реально нанести Усику ущерб. Хотя я был шокирован, когда Усик сумел в первом бое так себя показать, несмотря на разницу в размерах. Он сумел.

Я уверен, что Фьюри сделал выводы и покажет себя", - приводит слова президента компании Sky Sports.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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