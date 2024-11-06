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Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри

Легенда бокса дал совет "Цыганскому королю".
Сегодня, 17:50
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис поделился мнением по поводу реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, он верит в победу соотечественника, а также советует ему набрать вес.

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"Фьюри понял, что ему нужно делать в следующий раз, он сделал недостаточно в первом бою. Ему нужно сделать гораздо больше. Мне нравится, когда Тайсон немного тяжелее и не так много двигается.

Сначала он должен победить самого себя. Он уже проходил через эти вещи раньше, поэтому я думаю, что он сможет это сделать, Тайсон знает, как победить Усика. Фьюри уже переживал падение и подъем на высоту, он знает как вернуться, ему просто нужно хорошо подготовиться", - приводит слова Леннокса BBC.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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