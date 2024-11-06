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"Выглядит великолепно": Промоутер Фьюри рассказал, почему тот должен победить Усика в реванше

Представитель британского боксера оценил его состояние перед вторым боем.
Сегодня, 16:05
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от реванша против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

По словам представителя британского боксера, он верит в победу своего подопечного, поскольку тот подходит к поединку в отличной форме.

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"Тайсон готов к реваншу. Он сейчас тренируется. Он в тренировочном лагере. Фьюри выглядит великолепно. Я действительно верю в Тайсона Фьюри и его способности", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее менеджер Усика выбрал идеального соперника после реванша с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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