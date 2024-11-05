Малиньяджи назвал условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи заявил, что Тайсон Фьюри может победить обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам эксперта, британец окажется сильнее украинца, если не потерял мотивацию.

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"Если Фьюри сможет найти тот голод, который мы у него видели… Я просто не знаю, есть ли он. Я не умею читать мысли. Например, старый Фьюри после поражения в первом поединке был бы одержим победой в реванше. Он бы сделал все возможное, и мне кажется, что Фьюри бы даже сфокусировался психологически и был бы готов превратить этот бой в войну.

Я не знаю, остается ли Фьюри таким. Я в этом не уверен. Возможно. И если это так, то я думаю, что он может выиграть реванш", - сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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