Баффер назвал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер высказался о втором бое между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/WBC в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, победитель реванша должен сразиться с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

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"Победа Дюбуа над Джошуа была головокружительной, невероятной. Как правило, супертяжеловесы выходят на пик к 30 годам. Не знаю, какое будущее ждет Дюбуа, но, вероятно, через 12 месяцев мы увидим бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Если Фьюри победит Усика 21 декабря, то они проведут реванш. А после этого Дюбуа должен получить свой шанс. Люди хотят увидеть абсолютного чемпиона", - сказал Баффер в интервью YouTube-каналу JNMEDIAUK.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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