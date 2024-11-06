Усик - Фьюри: названы цены на реванш
Второй бой пройдет в столице Саудовской Аравии.
Чемпион WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) проведет поединок с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).
Как сообщает We Book, цены на билеты стартуют от 550 гривен.
Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В первом бою Усик одержал победу раздельным решением судей, нанеся Фьюри первое поражение в карьере.
Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.
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