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"Он раздавит его": чемпион назвал победителя реванша Усик - Фьюри

Околи сравнил представителя Украины и Великобритании.
Сегодня, 09:13
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион в крузервейте и бриджервейте Лоуренс Околи поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам 31-летнего боксера, британец сможет победить украинца, если будет действовать агрессивно в ринге.

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"Для победы Тайсону стоит доминировать на ринге, а это будет сложно, поскольку Усик постоянно давит на тебя. Тайсон должен встречать Усика в центре ринга и драться постоянно на передней ноге. 

Ему надо драться так, как он проводил бои с Уайлдером. Тайсону надо драться с таким менталитетом: "Пошел он к черту, я его просто раздавлю", - приводит слова Околи DAZN.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком.

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