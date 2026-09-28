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"Я чемпион, но он легенда": Мбилли оценил свои шансы в бою с Альваресом

Обладатель титула WBC поделился мнением об экс-абсолюте суперсреднего дивизиона.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Кристиан Мбилли / Getty Images
Кристиан Мбилли / Getty Images

Обладатель пояса WBC во втором среднем весе Кристиан Мбилли поделился ожиданиями от будущего боя против бывшего абсолютного чемпиона дивизиона Сауля Альвареса.

Французский боксер осторожно оценил свои шансы, отдав должное именитому сопернику, но все же рассчитывает на победу.

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"Он уже старый, но все еще очень опасный. У него мощный удар, он очень здорово контратакует. Думаю, сейчас лучший момент для меня, чтобы провести этот бой.

Его ударная мощь немного упала, но он все равно опасен. Пять лет назад он был на совсем другом уровне. Мне кажется, что сейчас он немного сдал. Но он до сих пор очень опасен. Я более голоден, чем он. Думаю, в этом наше главное различие.

Я чемпион, но для меня он все равно номер один. Я чемпион, но он легенда. После победы моя жизнь изменится к лучшему. Я намерен выиграть этот бой, я буду готов на все сто процентов. Думаю, это будет невероятный поединок", - приводит слова Мбилли The Ring.

Напомним, что бой Мбилли и Альвареса состоится 31 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее Альварес рассказал, когда уйдет из бокса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес

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