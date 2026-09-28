Райан Гарсия бросил вызов Теофимо и получил ответ

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия вызвал на бой обладателя титула WBA в его дивизионе Теофимо Лопеса.

Американский боксер предложил соотечественнику устроить в декабре объединительный поединок.

Читай также: "Слышал, что ему ищут замену": Фьюри высказался о возможном срыве боя с Джошуа

"В боксе буквально никто не хочет зарубиться. Что вообще происходит? Вы все действительно боитесь? Тео, декабрь звучит хорошо для боя?" - написал Гарсия в сети Х.

Лопес в свою очередь ответил, что не против встречи в ринге, но уже в следующем году.

"Мы с твоим промоутером из Golden Boy встретились за обедом через два дня после твоей победы над Конором Бенном. Мы сказали, что поединок в мае 2027 года идеален для объединительного боя в полусреднем весе", - написал Лопес.

Your promoter, @GoldenBoyBoxing, and I met for lunch two days after your win against Conor Benn.

We’ve said that a showdown in May 2027 is ideal for the welterweight world championship unification fight. @RyanGarcia #MakeBoxingGreatAgain https://t.co/FwMcJ5BVlB — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) September 28, 2026

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес может отказаться от титула из-за назначения обязательной защиты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!