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Райан Гарсия бросил вызов Теофимо и получил ответ

Чемпионы полусреднего веса могут устроить объединительный бой.
Сегодня, 10:54       Автор: Игорь Мищук
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия вызвал на бой обладателя титула WBA в его дивизионе Теофимо Лопеса.

Американский боксер предложил соотечественнику устроить в декабре объединительный поединок.

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"В боксе буквально никто не хочет зарубиться. Что вообще происходит? Вы все действительно боитесь? Тео, декабрь звучит хорошо для боя?" - написал Гарсия в сети Х.

Лопес в свою очередь ответил, что не против встречи в ринге, но уже в следующем году.

"Мы с твоим промоутером из Golden Boy встретились за обедом через два дня после твоей победы над Конором Бенном. Мы сказали, что поединок в мае 2027 года идеален для объединительного боя в полусреднем весе", - написал Лопес.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес может отказаться от титула из-за назначения обязательной защиты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес Райан Гарсия

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