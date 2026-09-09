Гарсия проигнорировал битву взглядов перед титульным боем

Чемпион WBC в полусреднем весе Раян Гарсия пропустил запланированную битву взглядов с британским боксером Конором Бенном (25-1, 14 KO) накануне их боя в Лас-Вегасе.

“Ребята, извиняюсь за то, что Райан делает то, что всегда делает”, — сказал Бенн. — “Мы приходим, мы здесь. Ему нужно взять себя в руки перед субботой”.

Отец Конора, Найджел Бенн, вышел к журналистам вместе с сыном, заменив отсутствовавшего соперника на сцене. Получилась необычная ситуация, поскольку легендарный экс-чемпион мира не смог обеспечить организаторам ту самую конфронтацию между бойцами, ради которой все затевалось.

GARCIA SKIPS FACE-OFF? 👀



Ryan Garcia didn’t show up to face-off with Conor Benn, so Nigel stepped in 😅#GarciaBenn l Sept 12th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/lH7vbreRXV — Ring Magazine (@ringmagazine) September 9, 2026

Вместо этого Раян выложил в соцсетях фото, на котором играет в видеоигры.

“Я тут прекрасно отдыхаю, пока Конор тратит время, приходя на битву взглядов”, — сказал Раян. — “Иди обратно в сауну, тебе еще нужно поджариться со всех сторон, колбаск”.

Бой пройдет 12 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Для Гарсии это станет первой защитой титула, завоеванного в феврале победой над Марио Барриосом, а для Бенна — дебютным шансом на титул чемпиона мира в карьере.

Напомним, Фьюри заинтриговал поклонников постером третьего боя с Усиком.

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