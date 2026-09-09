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Гарсия проигнорировал битву взглядов перед титульным боем

Чемпион WBC устроил очередную выходку накануне поединка в Лас-Вегасе.
Сегодня, 10:10       Автор: Сергей Носенко
Раян Гарсия / Getty Images
Раян Гарсия / Getty Images

Чемпион WBC в полусреднем весе Раян Гарсия пропустил запланированную битву взглядов с британским боксером Конором Бенном (25-1, 14 KO) накануне их боя в Лас-Вегасе.

“Ребята, извиняюсь за то, что Райан делает то, что всегда делает”, — сказал Бенн. — “Мы приходим, мы здесь. Ему нужно взять себя в руки перед субботой”.

Отец Конора, Найджел Бенн, вышел к журналистам вместе с сыном, заменив отсутствовавшего соперника на сцене. Получилась необычная ситуация, поскольку легендарный экс-чемпион мира не смог обеспечить организаторам ту самую конфронтацию между бойцами, ради которой все затевалось.

Вместо этого Раян выложил в соцсетях фото, на котором играет в видеоигры.

“Я тут прекрасно отдыхаю, пока Конор тратит время, приходя на битву взглядов”, — сказал Раян. — “Иди обратно в сауну, тебе еще нужно поджариться со всех сторон, колбаск”.

Бой пройдет 12 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Для Гарсии это станет первой защитой титула, завоеванного в феврале победой над Марио Барриосом, а для Бенна — дебютным шансом на титул чемпиона мира в карьере.

Напомним, Фьюри заинтриговал поклонников постером третьего боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райан Гарсия Конор Бенн

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