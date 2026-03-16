Барбоса бросил вызов чемпиону WBC в полусреднем весе

Раскритиковал бой Гарсии с Барриосом и потребовал шанс на титул.

В ночь на 16 марта состоялся бой американцев Арнольда Барбосы и Кеннета Симса. Арнольд сумел перебоксировать соотечественника и победил единогласным решением судей.

Сразу же после объявления о победе Барбоса заявил, что хочет провести бой с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией.

Я уверенно победил Симса и заслуживаю титульный бой. Думаю, я идеальный соперник для Райана. Это имеет большой смысл: я для него не проходной соперник, ему придётся очень непросто.

Также боксер вспомнил бой Гарсии против Марио Барриоса и сравнил его со своим поединком против Теофимо Лопеса. Тогда он без шансов уступил по очкам.

Многие были впечатлены последним выступлением Райана, но Барриос выглядел измотанным. Он выглядел не в своей тарелке. Барриос дрался так же, как я против Теофимо.

