Хюлькенберг рассказал о необычной причине схода

Один маленький камешек стал причиной поломки болида.

Пилот Ауди Нико Хюлькенберг рассказал, почему сошел с дистанции в Барселоне.

Напомним, что немец боролся за позиции в топ-10, но на 12-м круге неожиданно стал испытывать проблемы с болидом и сошел.

Как позднее рассказал сам Нико, причиной стал камушек из-под болида Лиама Лоусона, который попал в болид немца.

"Просто невероятно… Я ехал за Лиамом Лоусоном и принял на себя гравий после того, как он выехал широко. Один из камешков попал в огнетушитель и выключатель ERS и вырубил болид. Гонка закончена", - рассказал Хюлькенберг.

Каким-то образом один из этих камней попал прямо в аварийную кнопку отключения питания. И это просто убило машину — она выключилась, всё было кончено. Машина была мертва, я просто доехал до пит-лейна. Больше ничего не оставалось. Машина просто перестала работать

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