iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хюлькенберг рассказал о необычной причине схода

Один маленький камешек стал причиной поломки болида.
Вчера, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Пилот Ауди Нико Хюлькенберг рассказал, почему сошел с дистанции в Барселоне.

Напомним, что немец боролся за позиции в топ-10, но на 12-м круге неожиданно стал испытывать проблемы с болидом и сошел.

Как позднее рассказал сам Нико, причиной стал камушек из-под болида Лиама Лоусона, который попал в болид немца.

"Просто невероятно… Я ехал за Лиамом Лоусоном и принял на себя гравий после того, как он выехал широко. Один из камешков попал в огнетушитель и выключатель ERS и вырубил болид. Гонка закончена", - рассказал Хюлькенберг.

Каким-то образом один из этих камней попал прямо в аварийную кнопку отключения питания. И это просто убило машину — она выключилась, всё было кончено. Машина была мертва, я просто доехал до пит-лейна. Больше ничего не оставалось. Машина просто перестала работать

Со всеми результатами Гран-при Барселоны вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Хюлькенберг

Статьи по теме

Трое гонщиков вызваны к стюардам Трое гонщиков вызваны к стюардам
Хюлькенберг показал шлем на юбилейную гонку в Формуле-1 Хюлькенберг показал шлем на юбилейную гонку в Формуле-1
Нико Хюлькенберг оценил шансы Ауди в Формуле 1 Нико Хюлькенберг оценил шансы Ауди в Формуле 1
"Трижды был близок": Хюлькенберг вспомнил срыв перехода в гранд "Трижды был близок": Хюлькенберг вспомнил срыв перехода в гранд

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Нидерландов и Германии в рамках ЧМ
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:06
IEM Cologne Major 2026: FUT и NaVi сыграют за выход в плей-офф
Вчера, 23:15
Формула 123:15
Хюлькенберг рассказал о необычной причине схода
ЧМ-202622:35
Германия установила новый рекорд чемпионатов мира
ЧМ-202622:13
ЧМ-2026: Германия разгромила Кюрасао, Нидерланды сыграет с Японией
ЧМ-202622:00
Германия легко разгромила Кюрасао
ЧМ-202620:43
Сборная Кюрасао забила первый в своей истории гол на ЧМ
Формула 119:45
Хэмилтон стал самым возрастным победителем Гран-при за 56 лет
Европа19:01
Реал согласовал контракт с защитником сборной Испании
Европа18:10
Легенда Манчестер Сити начал тренерскую карьеру
Формула 118:00
Гран-при Барселоны-Каталонии: Хэмилтон выиграл первую гонку с Феррари
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK