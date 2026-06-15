Тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат поставил рекорд чемпионата мира.

Напомним, что накануне новичок мундиаля разгромно уступил Германии, однако забил первый в истории свой гол.

При этом Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ в возрасте 78 лет и 260 дней. Он побил рекорд, установленный двумя днями ранее тренером сборной Чехии.

Кроме того, в матче Германия - Кюрасао был установлен еще один рекорд. Раззница в возрасте между Адвокатом и Нагельсманном составила рекордные 39 лет и 299 дней.

Напомним, что именно Дик Адвокат вывел Кюрасао на их первый ЧМ. Однако вскоре тренер покинул команду из-за тяжелой болезни дочери. А когда ей стало лучше, Кюрасао сумел убедить тренера вернуться на свой пост.

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

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