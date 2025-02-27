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Футбол

Именитый тренер продлил контракт с экзотической сборной

Нидерландский специалист останется работать на Карибах.
Сегодня, 14:28
Дик Адвокат / Getty Images
Дик Адвокат / Getty Images

77-летний Дик Адвокат нашел общий язык с Федерацией футбола Кюрасао. Он продолжит работу в должности главного тренера сборной, сообщает организация в Instagram.

Опытный коуч будет руководить "Синей семьей" до июля 2025 года. Адвокат возглавил Кюрасао в январе прошлого года. Под его руководством сборная стартовала с двух побед в отборе к ЧМ-2026, а также пробилась в Дивизион A Лиги наций КОНКАКАФ.

Адвокат работал с более чем десятком команд и сборных. Наибольших успехов он добился с нидерландским ПСВ, шотландским Рейнджерс и питерским Зенитом. Во главе сборной Нидерландов тренер дошел до полуфинала Евро-2004.

Кстати, ранее Трубин получил приговор тренера Бенфики по участию в Лиге чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дик Адвокат Сборная Кюрасао

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